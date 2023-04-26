نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة

تعرض الشرطي البلدي ب. ن. ليل أمس للضرب من قبل أحد النازحين السوريين المقيمين في بلدة القليعة، بعد أن خالف نظام منع التجول ليلاً.



وقد تم نقل الشرطي الى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج بسبب إصابته بجرح في عينه ورأسه.



هذا وعمدت القوى الامنية على توقيف النازح والتحقيق معه .