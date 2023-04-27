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مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد
امن وقضاء
2023-04-27 | 09:20
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مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد
أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قرارا أعلن فيه اعتبار مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، منحلا حكما بسبب فقدان أكثر من نصف عدد أعضائه.
وأعلن مولوي تولّي محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس البلدية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
أخبار لبنان
امن وقضاء
بلدية الجديدة
مولوي
وزير الداخلية
محافظ جبل لبنان
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