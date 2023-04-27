مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قرارا أعلن فيه اعتبار مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، منحلا حكما بسبب فقدان أكثر من نصف عدد أعضائه.



وأعلن مولوي تولّي محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس البلدية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.