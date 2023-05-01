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القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي
امن وقضاء
2023-05-01 | 06:33
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القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي
أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن الوفد القضائي الأوروبي يستأنف تحقيقاته في بيروت غداً الثلاثاء، مضيفاً: "يفترض أن يمثل شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رجا سلامة الاسبوع الحالي أمام القاضية الفرنسية Aude Buresi وهي أصرت على الاستماع إليه قبل مغادرتها".
ولفت المرصد الأوروبي إلى أنه من المنتظر أيضاً أن يمثل وزير المالية في حكومكة تصريف الاعمال يوسف خليل كونه كان مديرا سابقا للعمليات بمصرف لبنان الجمعة أمام القضاء الاوروبي، مشددا على أننا "نسمع عن أن مرجعيات سياسية طلبت من خليل عدم الحضور وفي حال كان ذلك صحيحاً يجب محاسبة هؤلاء كونهم يعرقلون سير العدالة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
القضاء الاوروبي
يوسف الخليل
رجا سلامة
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