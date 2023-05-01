علاء فخري الكل خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود علاء فخري الكل (من مواليد عام 1982، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 28-4-2023، منزل ذويه الكائن في مخيّم عين الحلوة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920/07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.