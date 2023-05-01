الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علاء فخري الكل خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟
امن وقضاء
2023-05-01 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
علاء فخري الكل خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود علاء فخري الكل (من مواليد عام 1982، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 28-4-2023، منزل ذويه الكائن في مخيّم عين الحلوة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920/07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مفقود
القوى الامنية
التالي
القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي
ملف النازحين السوريين: إجتماع الثلثاء وداتا منتظرة وخطة جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-04-27
قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات
امن وقضاء
2023-04-27
قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات
0
أخبار لبنان
2023-04-16
المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة
أخبار لبنان
2023-04-16
المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة
0
آخر الأخبار
2023-04-16
المطران عوده: بلدنا بحاجة الى تجديد والى اصلاح حقيقي يطال المجالات كافة والإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة
آخر الأخبار
2023-04-16
المطران عوده: بلدنا بحاجة الى تجديد والى اصلاح حقيقي يطال المجالات كافة والإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة
0
أخبار دولية
2023-04-15
قتيلان وخمسة مفقودين في انزلاقات للتربة في البيرو
أخبار دولية
2023-04-15
قتيلان وخمسة مفقودين في انزلاقات للتربة في البيرو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
06:33
القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي
امن وقضاء
06:33
القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-30
ملف النازحين السوريين: إجتماع الثلثاء وداتا منتظرة وخطة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-30
ملف النازحين السوريين: إجتماع الثلثاء وداتا منتظرة وخطة جديدة
0
امن وقضاء
2023-04-30
جريح بإشكال في سير ـ الضنية
امن وقضاء
2023-04-30
جريح بإشكال في سير ـ الضنية
0
امن وقضاء
2023-04-28
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
امن وقضاء
2023-04-28
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:45
الصائغ يحذّر من رفع التوتر بين اللبنانيين والسوريين لغايات سياسية.. خاطر: أنا مع الحل السياسي ومراد: لحلول جديّة عمليّة
أخبار لبنان
16:45
الصائغ يحذّر من رفع التوتر بين اللبنانيين والسوريين لغايات سياسية.. خاطر: أنا مع الحل السياسي ومراد: لحلول جديّة عمليّة
0
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
0
صحف اليوم
23:57
الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:57
الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)
0
أخبار لبنان
2023-04-15
مركز الملك سلمان يواصل توزيع حصص غذائية في مرجعيون واقليم الخروب
أخبار لبنان
2023-04-15
مركز الملك سلمان يواصل توزيع حصص غذائية في مرجعيون واقليم الخروب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
2
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
3
أمن وقضاء
03:52
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
4
أخبار لبنان
02:13
ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه
أخبار لبنان
02:13
ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه
5
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
6
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
7
اسرار
00:19
أسرار الصحف 01-05-2023
اسرار
00:19
أسرار الصحف 01-05-2023
8
صحف اليوم
23:57
الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:57
الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store