قوة مشاة اسرائيلية اجتازت الشريط التقني عند متنزهات الوزاني

اجتازت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي، قوامها نحو ٢٢ عنصرا اصطحبوا معهم كلبا بوليسيا، عند الساعة السابعة الا ربع من مساء اليوم، الشريط التقني من عند محلة متنزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر.



وقامت القوة بعملية مسح وتفتيش من دون اي خرق للخط الازرق.