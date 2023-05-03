تعميم صورة مفقود غادر منزل ذويه في تعمير عين الحلوة ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود محمود محمد الشعار (مواليد عام 2003، سوري)، الذي غادر بتاريخ 30-04-2023، منزل ذويه الكائن في محلة تعمير عين الحلوة، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".