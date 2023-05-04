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بعد فراره من سجن الشرطة العسكريّة في الشمال..شعبة المعلومات تُوقفه
امن وقضاء
2023-05-04 | 03:43
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بعد فراره من سجن الشرطة العسكريّة في الشمال..شعبة المعلومات تُوقفه
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة السجناء الفارين من النظارات والسجون في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت لغاية تاريخه من توقيف عدد من السجناء الفارين بتاريخ 22-04-2022 من داخل سجن الشرطة العسكرية في منطقة القبة.
بنتيجة المتابعة الميدانية وعمليات البحث والمراقبة المستمرة التي تقوم بها دوريات الشعبة في الأماكن التي يحتمل اختباء باقي الفارين فيها للعمل على توقيفهم، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة الحيصة وهو المدعو:
ع. ل. د. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
يوجد بحقه /6/ مذكرات توقيف بجرم سرقة، ومذكرة بجرم مقاومة رجال السلطة.
بتاريخ 18-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة الحيصة، نتج عنه توقيف المذكور. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطين و/14/ طلقة صالحة للاستعمال.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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