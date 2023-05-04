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الامن العام يعلن استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان الى الأراضي السورية
امن وقضاء
2023-05-04 | 04:39
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الامن العام يعلن استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان الى الأراضي السورية
اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه" في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، انها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية.
ويتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً.
ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على الأراضي اللبنانية كافة ، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة.
للإطلاع على المراكز المخصصة زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام:
www.general-security.gov.lb
".
أخبار لبنان
امن وقضاء
الامن العام
الأراضي السورية
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