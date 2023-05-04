الامن العام يعلن استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان الى الأراضي السورية

مفرزة زحلة القضائيّة تلقي القبض على شخص برفقة شقيقه بعد سرقة مبالغ ماليّة

مفرزة زحلة القضائيّة تلقي القبض على شخص برفقة شقيقه بعد سرقة مبالغ ماليّة

بعد فراره من سجن الشرطة العسكريّة في الشمال..شعبة المعلومات تُوقفه