في الضاحية الجنوبية... توقيف مواطن فار من السجن ومطلوب بجرائم مختلفة

في إطار مكافحة أعمال السرقة وتجارة المخدرات، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ع.م.) في منطقة بئر حسن –الضاحية الجنوبية، حيث تمّ توقيفه كونه مطلوبًا بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف بجرائم: تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال السلب والسرقة، ترويج المخدرات، الإتجار بالأسلحة، افتعال الإشكالات، إطلاق النار على القوى الأمنية.كما أقدم ع.م. ،بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠ ، على الفرار من أحد السجون وتخريبه متسبباً بفرار سجناء آخرين.