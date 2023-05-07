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إنقاذ ثلاثة شبان من الغرق عند المسبح الشعبي في صيدا

نجحت عناصر من إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني والانقاذ الشعبي بإنقاذ ثلاثة شبان من الغرق، عند المسبح الشعبي في صيدا.



وتم اسعاف الشبان ونقلهم الى مستشفى الهمشري للمعالجة.