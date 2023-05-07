وقفة تضامنية مع القاضية عون أمام منزل عبود: لحماية القضاء من التدخلات السياسية

نظم عدد من مناصري التيار الوطني الحرّ وقفة تضامنية مع القاضية غادة عون، امام منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.



وساندت وحدات من القوة الضاربة في فرع المعلومات، القوى الأمنية، أمام منزل عبود، في وقت طالب المتظاهرون رئيس مجلس القضاء الاعلى بحماية القضاء من التدخلات السياسية ودعمه ليبقى لبنان.