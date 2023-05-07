غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة: اليسار عبد الرزاق بابللي (من مواليد عام 2006، سورية).



وغادرت اليسار عبد الرزاق بابللي، بتاريخ 01-05-2023، مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية، ولم تعد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.