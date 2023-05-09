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مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
2023-05-09 | 04:44
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مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
كشفت مؤسسة كهرباء لبنان عن حصول تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وتحديدا الأبراج الرقم 84 و85 من خط بصاليم - ديرنبوح 150 ك.ف، والبرج الرقم 45 من خط بصاليم – بحصاص 220 ك.ف، كما في بلدة وطى فارس قضاء الكورة، وذلك عطفا على بيانات السابقة والعديدة بخصوص استمرار تعرض زوايا التشبيك الحديدية الداعمة لأبراج التوتر العالي في مناطق عدة للسرقة، وآخرها في خراج بلدة مقنعة - قضاء بعلبك حيث أدت هذه التعديات الى سقوط خمسة أبراج توتر عالي 220 ك.ف مما أدى الى خروج خط بعلبك - ديرنبوح كليا من الخدمة، مما ترك منطقة البقاع الشمالي عرضة للانقطاع الشامل من التيار الكهربائي.
وحذّرت المؤسسة في بيان أن هذه الأبراج باتت آيلة للسقوط، مشيرة إلى أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة تعمل منذ الفجر لمحاولة إنقاذها من السقوط ، الأمر الذي سيؤدي في حال سقوطها الى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من محافظتي الشمال وجبل لبنان، والأخطر هو عزل معمل دير عمار عن الشبكة بشكل شبه كلي وبالتالي انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية كون مساهمة معمل دير عمار أساسية في الانتاج الكهربائي حاليا.
وناشدت مؤسسة الكهرباء البلديات والمحافظين والقوى الأمنية التقصي عن هذه السرقات وتوقيف الجناة ووقف هذا المسلسل المأسوي المستمر بشكل دوري وممنهج منذ نحو سنتين ونيف.
وطالبت المؤسسة القوى الأمنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع المجرمين وسوقهم للعدالة لخطورة وفداحة الأضرار التي تسببوا بها، والتي تأثيرها سيطاول اللبنانيين في المناطق كافة،مذكّرة بأن إمكانيات المؤسسة المادية بالعملة الصعبة (Fresh Dollars) لإعادة تاهيل هذه الأبراج وتصليحها ، وإعادة بناء الابراج المنهارة منها، محدودة جدا وتتطلب وقتا طويلا في ظل الظروف الراهنة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مؤسسة كهرباء لبنان
تعديات
أبراج التوتر العالي
الشمال
جبل لبنان
مكمن محكم لشعبة المعلومات في الضّاحية وتوقيف شخصين من أفراد عصابة سلب وسرقة
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