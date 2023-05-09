عدد من المودعين يتحركون في محيط مجلس النواب وأمام منزل ميقاتي

بعد أكثر من ثلاث سنوات على احتجاز ودائعهم في البنوك، اعتصم عدد من المحتجين في محيط مجلس النواب للمطالبة بحقهم باستعادة أموالهم، ومن ثم أقدموا على تحطيم واجهات عدد من البنوك، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإبعادهم.



كما وصل عدد من المودعين الى امام منزل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وقاموا برمي المفرقعات وحاولوا قطع الاسلاك الشائكة وسط اجراءات أمنية مشددة.