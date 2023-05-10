محاضر ضبط خلال جولة لمصلحة الاقتصاد والتجارة جنوبًا

سطرت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد في الجنوب ثلاثة محاضر ضبط خلال جولة لها.



وشملت الجولة معامل الطحينة في منطقتي الغازية وصور ونظم محضري ضبط بحق معملين لعدم الالتزام بالقواعد العامة لصحة الغذاء وتم سحب عينات طحينة من المعامل ليبنى على الشيء مقتضاه مع اعطائهم مهل زمنية لتحسين وضعهم.

وكانت الجولة في مدينة صور برفقة المراقب الصحي في بلدية صور وبمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة وشملت الجولة ايضا الملاحم في منطقة البص وتم توجيه انذارات لهم لناحية الالتزام ببعض الشروط .



كما جالت فرق المصلحة في بلدة كفرحتى بمؤازرة جهاز الامن العام كما وانه نظم محضر ضبط بحق صاحب مولد في بلدة وادي بعنقودين - قضاء جزين- لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة .