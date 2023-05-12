مجلس نقابة المحامين يتخذ توصية بعدم شطب نزار صاغية من النقابة

اتخذ مجلس نقابة المحامين توصية بعدم شطب المحامي نزار صاغية من النقابة.



وأوضح نقيب المحامين ناضر كسبار أنه لم يكن في بال نقابة المحامين التضييق على الحريات كما أراد البعض أن يعتبر.