العماد عون يردّ على الانتقادات التي توجهت للجيش في ما خص ملف النازحين

من الحدود الشمالية حيث تفقد تمركز القوة المشتركة لضبط الحدود، وافتتح طرقات تربط المراكز العسكريّة الحدودية في ما بينها وتسهّل وصول المواطنين إلى أراضيهم، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن دور العناصر العسكرية أساسي في هذه المنطقة.واعتبر أن الدولة التي لا تضبط حدودها تصبح عرضة لكل أنواع التعديات.وردّ العماد عون على الانتقادات التي توجهت للجيش في ما خص ملف النازحين.