تدابير سير في شارع الجميّزة اعتبارًا من فجر يوم غد تزامنا مع معرض حِرَفي

تزامنا مع معرض حِرَفيّ دعمًا للبنانيّين تحت عنوان “Garage Souk Lebanon” في شارع الجميّزة بتاريخي 13 و14/05/2023، سيتمّ إقفال الشارع المذكور الممتدّ من مطعم “Chez Paul”حتّى كنيسة مار انطونيوس للروم الكاثوليك اعتبارًا من الساعة 1،00 فجر تاريخ 13/05/2023، وحتّى الساعة 2،00 من فجر تاريخ 15/05/2023.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.