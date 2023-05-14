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بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين
امن وقضاء
2023-05-14 | 04:20
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بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين
صــدر عن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة البلاغ التّالي:
فجر تاريخ 8-5-2023، أقدم الموقوف بجرم مخدّرات ع ، خ (من مواليد عام ۱۹۸۳، سوري) على الفرار من داخل "مستشفى الحريري الحكومي" إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الفرار وتحديد الضّالعين في العملية، ومكان اختباء السّجين الفار وتوقيفهم.
بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات المشاركين بعملية تسهيل فرار الموقوف، وهم كلٌّ من:
أ. س. (من مواليد عام ۱۹۹٥، سوري)
ع. هــــ. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سوري، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم احتيال)
أ. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان اختباء السّجين الفار وتوقيفه مع جميع المشاركين بعملية فراره بما أمكن من السّرعة.
بتاريخي 10 و 12-5-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكان اختبائه برفقة الرابع (أ. ع.) في داخل منزل في بلدة كترمايا – الشوف، حيث نفّذت إحدى الدّوريّات مداهمة للمنزل المذكور وأوقفت الاثنين. كما نفّذت الشّعبة عدّة كمائن محكمة، نتج عنها توقيف الأول في محلّة الجناح على متن درّاجة آليّة لون أزرق من دون لوحات (المستخدمة في عملية الفرار)، وتوقيف الثّاني في حارة النّاعمة، والثّالث في عرمون الضّيعة.
بتفتيشهم والدرّاجة، تم ضبط خمسة أجهزة خلويّة ومبالغ ماليّة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم. وتمّ حجز الدراجة الآليّة، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
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تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
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