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مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي
امن وقضاء
2023-05-15 | 07:55
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مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي
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مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي
أطلق الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
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امن وقضاء
مناقصة
وزير الداخلية
معاينة ميكانيكية
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