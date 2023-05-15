الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس

امن وقضاء
2023-05-15 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قضائي بارز فشل القضاء اللبناني في ابلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
 
وقد طلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
 
 وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "الى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".
 
 وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعا خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجودا وغادر قبل قليل".
 
وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها "لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب".
 
 وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
 
وقال المسؤول القضائي: "بعدم تبليغه بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا".

أخبار لبنان

امن وقضاء

سلامة

مصرف لبنان

قاضية فرنسية

LBCI التالي
عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟
بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-08

ميقاتي: لن أقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولو لساعة واحدة

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-03

الوفود القضائية الأوروبية استمعت إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان وأرجأت الى يوم غد جلسة الاستماع الى رجا سلامة

LBCI
خبر عاجل
2023-04-13

معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-17

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول امام الوفد القضائي الاوروبي في الجلسة الثانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
امن وقضاء
11:35

الامن العام: التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية

LBCI
امن وقضاء
10:33

للشهر الرابع: تراجع ملحوظ بنسبة هذه الجرائم المرتكبة منذ مطلع العام 2023 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم

LBCI
امن وقضاء
07:55

مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
2023-05-14

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
امن وقضاء
10:00

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس

LBCI
صحف اليوم
00:31

سياق دعوة الراعي الى فرنسا يرتكز على 3 معطيات (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث: الجدوى من زراعة الحشيشة نموذج للمنفعة الاقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الرئاسة التركية الى جولة ثانية.. وسنان أوغان الحَكَم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
06:28

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة