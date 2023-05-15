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للشهر الرابع: تراجع ملحوظ بنسبة هذه الجرائم المرتكبة منذ مطلع العام 2023 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم
امن وقضاء
2023-05-15 | 10:33
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للشهر الرابع: تراجع ملحوظ بنسبة هذه الجرائم المرتكبة منذ مطلع العام 2023 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال الأشهر الأربعة من مطلع عام 2023 (كانون الثّاني، شباط، آذار ونيسان)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. كما جرى توقيف في خلال هذه الفترة /4,218/ شخصًا.
وأكدت المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي أنّه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.
ودعت إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
أخبار لبنان
امن وقضاء
القوى الامنية
جرائم
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