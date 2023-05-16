دار المعلمين - كسارة يتعرض للسرقة

تعرّض دار المعلمين والمعلمات في كسارة للسرقة وتبعثرت الأغراض في الطبقة السفلي، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وتمت سرقة حنفيات المياه وقطع الأسلاك العائدة للهواتف وماكينات الإنترنت، من دون سرقتها.



وادعت المديرة د. ك في مخفر المعلقة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.