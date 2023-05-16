الفتى الذي أحرق جرو كلب في الجوبانية.. بقبضة قوى الأمن

أوقف مخفر الرام في قوى الأمن الداخلي الفتى ه.ر. البالغ من العمر ١٥ عاماً على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية - بعلبك بعدما كان متوار عن الأنظار.



وبعد التحقيق معه تبين ان ه.ر. هو من أقدم على الفعل المذكور، فتم توقيفه بإشارة من المدعي العام البيئي في البقاع القاضي اياد البردان الذي حول الملف الى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه، بحسب معلومات للـLBCI.