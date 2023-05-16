حميه تابع مع جهاز امن المطار الإجراءات المتخذة مع تزايد حركة المسافرين

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، خلال اجتماع بعد ظهر اليوم، مع قائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري ووفد من ضباط الجهاز، بحضور المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، في شؤون المطار والإجراءات المتخذة مع تزايد حركة المسافرين المنتظرة لهذا العام.