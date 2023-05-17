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الجيش يداهم منزلا ومزرعة في حي الشراونة-بعلبك ... ماذا ضبط؟ (صور)
امن وقضاء
2023-05-17 | 04:05
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الجيش يداهم منزلا ومزرعة في حي الشراونة-بعلبك ... ماذا ضبط؟ (صور)
دهمت قوة من الجيش اللبناني منزلاً ومزرعة عائدَين للمطلوب ح.ج. في حي الشراونة-بعلبك، حيث تعرضت لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف آر بي جي، فردّ عناصر القوة على مصادر النيران بالمثل دون وقوع إصابات.
وضبطت قوة الجيش آلات لتصنيع الحشيشة، إضافة إلى كمية من المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون والأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الجيش
حي الشراونة-بعلبك
أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متعدّدة والفار من إحدى نظارات الشّرطة في قبضة شعبة المعلومات
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