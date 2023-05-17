الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش يداهم منزلا ومزرعة في حي الشراونة-بعلبك ... ماذا ضبط؟ (صور)

امن وقضاء
2023-05-17 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش يداهم منزلا ومزرعة في حي الشراونة-بعلبك ... ماذا ضبط؟ (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش يداهم منزلا ومزرعة في حي الشراونة-بعلبك ... ماذا ضبط؟ (صور)

دهمت قوة من الجيش اللبناني منزلاً ومزرعة عائدَين للمطلوب ح.ج. في حي الشراونة-بعلبك، حيث تعرضت لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف آر بي جي، فردّ عناصر القوة على مصادر النيران بالمثل دون وقوع إصابات.

وضبطت قوة الجيش آلات لتصنيع الحشيشة، إضافة إلى كمية من المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون والأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

الجيش

حي الشراونة-بعلبك

أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متعدّدة والفار من إحدى نظارات الشّرطة في قبضة شعبة المعلومات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:59

قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة... وضبط معمل لتصنيع الحشيشة!

LBCI
أخبار دولية
2023-05-16

الجيش الروسي يؤكد ضرب أوكرانيا ليلا و"إصابة كل الأهداف"

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-16

الجيش: مديرية المخابرات تتسلم من السلطات السورية مواطناً مطلوباً لارتكابه جريمة قتل

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-15

جنبلاط لـ"عشرين 30": طرح قائد الجيش إلى الرئاسة يحتاج إلى تعديل دستوريّ وإذا أراد أن يكون مرشّحًا يجب أن يبدل بزّته العسكرية إلى مدنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
02:34

أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متعدّدة والفار من إحدى نظارات الشّرطة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
امن وقضاء
09:06

محافظ بيروت أصدر قراراً بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم غير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية

LBCI
امن وقضاء
08:12

حميه تابع مع جهاز امن المطار الإجراءات المتخذة مع تزايد حركة المسافرين

LBCI
امن وقضاء
2023-05-16

الفتى الذي أحرق جرو كلب في الجوبانية.. بقبضة قوى الأمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-05-11

كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!

LBCI
فنّ
2023-01-28

كارلا حداد تفتتح The Stage بفستان صباح من سنة 1958

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-13

برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-06

نقابة الصيادلة تردّ على تقرير الـ LBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:00

بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

LBCI
أخبار لبنان
14:02

بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل يحضر الأسد قمة جدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

"الحشيشة بعقول اللبنانيين" - الجزء الرابع: ماذا ينتظر لبنان من الحشيشة اقتصاديا وطبيا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:43

بيان لسلامة بعد اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه

LBCI
أمن وقضاء
10:02

قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

LBCI
أخبار دولية
06:00

بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مصارف جديدة في لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
10:43

بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:19

تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

LBCI
أخبار دولية
14:18

ماكرون يدين الاعتداء "غير المقبول" والذي "لا يوصف" بحق ابن شقيق زوجته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة