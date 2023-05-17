سرقة خطوط شبكة التوتر العالي في راشانا قضاء البترون

أقدم مجهولون ليلا على سرقة خطوط شبكة التوتر العالي بطول 300 متر في حي الحرف في بلدة راشانا في قضاء البترون.



واستنكر الأهالي تكرار عمليات السرقة بشكل يومي في قرى قضاء البترون وبلداتها .