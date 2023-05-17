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تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

امن وقضاء
2023-05-17 | 09:33
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تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
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تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

عممت  المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، المدعو: أ. خ. (من مواليد عام 1997، سوري) بجرم ترويج عملة مزيفة.
وتطلب ممن وقع ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 290881-01 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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