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قائد الجيش: مواجهة الأزمة القائمة أصعب من الحرب العسكرية لكن وحدة الجيش أمر أساسي
امن وقضاء
2023-05-18 | 12:28
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قائد الجيش: مواجهة الأزمة القائمة أصعب من الحرب العسكرية لكن وحدة الجيش أمر أساسي
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قائد الجيش: مواجهة الأزمة القائمة أصعب من الحرب العسكرية لكن وحدة الجيش أمر أساسي
عرض قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اجتماع دوري مع رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب، للمهمات الدفاعية والأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجهها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى أن مواجهة الأزمة القائمة أصعب من الحرب العسكرية، مؤكدا أنّ وحدة الجيش أمر أساسي لضمان أمن لبنان والمنطقة.
وشدد على أن الأزمة الحالية رغم صعوبتها لن تنال من عزيمة العسكريين بفضل عقيدتهم العسكرية الثابتة والتزامهم بالمناقبية والاحتراف في أداء الواجب.
ونوه عون بجهود العناصر رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن تضحياتهم هي الأساس لاستمرار الوطن.
أخبار لبنان
امن وقضاء
قائد الجيش
الجيش اللبناني
الامن والاستقرار
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