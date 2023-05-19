عنّف ولديه القاصرين بشكل متكرر لهذا السبب... ماذا كان مصيره؟

بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام والد بتعنيف ولديه القاصرين، تمكّنت عناصر مخفر الدامور من كشف هويته وتحديد مكان إقامته، ويدعى: ا. ج. (مواليد عام 1979، سوري).



وعلى الأثر انتقلت دورية الى منزله الكائن في محلة الناعمة، وأوقفته.



وبالتحقيق معه، اعترف بتعنيف ولديه بسبب غيابهما عن المنزل دون علم أحد، وباستماعهما بحضور مندوب الأحداث صرحا بتعرضهما للضرب المتكرر من قبل والدهما.



وبمعاينتهما من قبل طبيب شرعي، تبيّن وجود احمرار في الظهر والساقين والآلام ناتجة عن عنف جسدي.



وأوقف (ا. ج.) رهن التحقيق وسلم الولدان الى والدتهما، كذلك أوقف بجرم دخول البلاد خلسة.