ضمن إطار مكافحة تجارة الأسلحة ... توقيف مواطن في بلدة الصرفند - الجنوب (صور)

في إطار مكافحة تجارة الأسلحة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في بلدة الصرفند - الجنوب المواطن (ا.خ.).



وضبطت الدورية داخل منزل الموقوف كمية كبيرة من البنادق والأسلحة الحربية وجزئياتها، إضافة إلى سيارتين كان يستخدمهما لإخفاء الأسلحة ونقلها.