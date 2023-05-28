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بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة ... توقيف مروّج للمخدّرات سيرًا على الأقدام في برج حمّود ومحيطها

امن وقضاء
2023-05-28 | 03:45
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بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة ... توقيف مروّج للمخدّرات سيرًا على الأقدام في برج حمّود ومحيطها
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بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة ... توقيف مروّج للمخدّرات سيرًا على الأقدام في برج حمّود ومحيطها
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ب. م. (من مواليد عام ۱۹۹۱، سوري- لبناني) الذي يروّج المخدرات سيرًا على الأقدام في محلة برج حمود والمناطق المجاورة.

وفي التفاصيل ، أوقف ب.م. بالجرم المشهود بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وذلك في محلة برج حمود أثناء قيامه بترويج المخدرات.

 وبتفتيشه، ضُبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /47/غ، مظروف نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /18،5/غ، وهاتف خلوي.

 وبتفتيش منزله الكائن في محلة ذاتها، جرى ضبط:

 كيسين من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /500/غ
 مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /23،5/غ
مظروف بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /12،2/غ
/6/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /24/غ
/11/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنتها حوالي /45/غ.

  وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيرًا على الأقدام لعدد من الزبائن في محلة برج حمود والمناطق المجاورة.
 
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

برج حمود

مخدرات

القوى الامنية

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