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السفارة السعودية في بيروت: نتواصل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي

امن وقضاء
2023-05-29 | 14:55
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السفارة السعودية في بيروت: نتواصل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي
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السفارة السعودية في بيروت: نتواصل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي

 اعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان في بيان تلقيها "بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم  امس الأحد ".

وقالت: "وفي هذا السياق تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجل أن يعيده لذويه سالما".

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