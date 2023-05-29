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قبلان: نستنكر كل عمليات الخطف وبخاصة تلك التي تطاول الأخوة العرب
امن وقضاء
2023-05-29 | 15:59
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قبلان: نستنكر كل عمليات الخطف وبخاصة تلك التي تطاول الأخوة العرب
دان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "كل عمليات الخطف خاصة تلك التي تطال الأخوة العرب وبالأخص الأخوة السعوديين، ونطالب الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية الضرب بيد من حديد ووضع حدّ لهذه اللعبة الخطيرة. على أنّ ما يجري لعبة عصابات ومافيات تريد نسف استقرار البلد لأهداف فردية وسط بلد يعاني من فوضى وفلتان خطير، والحل بحماية الدور السياسي للدولة وتأمين قوتها الدستورية ومرافقها الخدمية وقطاعها الإداري والأمني، والمطلوب أمن استباقي يضرب كافة العصابات والمافيات التي تجتاح كل لبنان".
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