الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هبة بريطانية إلى الجيش اللبناني... كاول: الجيش هو الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي
امن وقضاء
2023-05-30 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هبة بريطانية إلى الجيش اللبناني... كاول: الجيش هو الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي
سلّمت السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني قطع بدل خلال حفل حضره السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والعميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط.
وشدد السفير البريطاني على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني بوصفه الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، مؤكداً أهمية مساعدته على الاستمرار في أداء مهماته.
من جهة أخرى، ألقى العميد الركن عقل كلمة جاء فيها: "تُثبت المملكة المتحدة من جديد وقوفها إلى جانب لبنان وجيشه، وإخلاصها لعلاقات الصداقة والمودّة بين البلدين، وعزمها على تقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية ولا سيّما خلال الظروف القاسية التي نمرّ بها".
في الختام، سلّم العميد الركن عقل درعاً تذكارياً الى السفير البريطاني في لبنان.
أخبار لبنان
امن وقضاء
بريطانيا
الجيش اللبناني
التالي
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
قبلان: نستنكر كل عمليات الخطف وبخاصة تلك التي تطاول الأخوة العرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
0
آخر الأخبار
16:07
وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة - بعلبك
آخر الأخبار
16:07
وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة - بعلبك
0
أخبار دولية
2023-05-25
فواتير الطاقة ستنخفض في بريطانيا
أخبار دولية
2023-05-25
فواتير الطاقة ستنخفض في بريطانيا
0
آخر الأخبار
2023-05-24
بو صعب لـ حوار المرحلة: أطمح أن نصل إلى مرحلة لا نرى فيها السلاح سوى بيد الجيش اللبناني وعن مناورة "حزب الله" في الجنوب لا أعتقد أنّها رسائل موجهة للداخل
آخر الأخبار
2023-05-24
بو صعب لـ حوار المرحلة: أطمح أن نصل إلى مرحلة لا نرى فيها السلاح سوى بيد الجيش اللبناني وعن مناورة "حزب الله" في الجنوب لا أعتقد أنّها رسائل موجهة للداخل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
0
امن وقضاء
11:17
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
امن وقضاء
11:17
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
0
امن وقضاء
15:59
قبلان: نستنكر كل عمليات الخطف وبخاصة تلك التي تطاول الأخوة العرب
امن وقضاء
15:59
قبلان: نستنكر كل عمليات الخطف وبخاصة تلك التي تطاول الأخوة العرب
0
امن وقضاء
14:55
السفارة السعودية في بيروت: نتواصل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي
امن وقضاء
14:55
السفارة السعودية في بيروت: نتواصل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:37
مصدر أمني بارز لـ فرانس برس: المعلومات الأولية تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم
آخر الأخبار
15:37
مصدر أمني بارز لـ فرانس برس: المعلومات الأولية تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم
0
فنّ
04:56
محمد رمضان مع نيمار في مونتي كارلو.. والجمهور: "تبدوان كالتوأم" (صور)
فنّ
04:56
محمد رمضان مع نيمار في مونتي كارلو.. والجمهور: "تبدوان كالتوأم" (صور)
0
أخبار دولية
11:47
واشنطن تؤكد أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
أخبار دولية
11:47
واشنطن تؤكد أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
0
خبر عاجل
07:35
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية بأكثرية ٧ أصوات من أصل ١٠ والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي
خبر عاجل
07:35
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية بأكثرية ٧ أصوات من أصل ١٠ والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
0
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
2
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
3
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
4
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
6
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
7
آخر الأخبار
15:37
مصدر أمني بارز لـ فرانس برس: المعلومات الأولية تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم
آخر الأخبار
15:37
مصدر أمني بارز لـ فرانس برس: المعلومات الأولية تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم
8
أمن وقضاء
07:50
دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم
أمن وقضاء
07:50
دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More