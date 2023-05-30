هبة بريطانية إلى الجيش اللبناني... كاول: الجيش هو الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي

سلّمت السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني قطع بدل خلال حفل حضره السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والعميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط.



وشدد السفير البريطاني على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني بوصفه الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، مؤكداً أهمية مساعدته على الاستمرار في أداء مهماته.



من جهة أخرى، ألقى العميد الركن عقل كلمة جاء فيها: "تُثبت المملكة المتحدة من جديد وقوفها إلى جانب لبنان وجيشه، وإخلاصها لعلاقات الصداقة والمودّة بين البلدين، وعزمها على تقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية ولا سيّما خلال الظروف القاسية التي نمرّ بها".



في الختام، سلّم العميد الركن عقل درعاً تذكارياً الى السفير البريطاني في لبنان.