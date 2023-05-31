قتيل بانفجار قنبلة عن طريق الخطأ في مخيم المية ومية

قتل شاب فلسطيني بانفجار قنبلة عن طريق الخطأ، داخل منزله في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا.



وكان الشاب قد نُقل إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا وهو في حال حرجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجروحه.