لبنان يطلب من ميونيخ تزويده بملف رياض سلامة القضائي

استجوب القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ميونيخ بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس.



وخضع سلامة لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عمّمها الانتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع.



وقرّر قبلان في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبّت من أنه لا يحوز على جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها القاضية الفرنسية بحقّه.



وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجّهه عبر الأمانة العامة للانتربول وتضمّن محضرا، وفق المصدر ذاته.