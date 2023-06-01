وكيل هدى سلوم: الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أخلت بالاكثرية سبيل سلوم

أعلن مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر بوكالته عن رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم ان الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع حسامي أخلت بالاكثرية سبيل هدى سلوم بعد أن ردت الاستئناف المقدم من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون شكلا وصدقت قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد دغيدي، بحسب معلومات للـLBCI.







