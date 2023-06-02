الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
33
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
32
o
الجنوب
33
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
33
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
32
o
الجنوب
33
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عثمان في ذكرى تأسيس قوى الامن الداخلي: نأمل ان يجد المسؤولون حلولًا في الاستحقاقات الدستورية فلا تنعكس المشاكل السياسية على الأوضاع الأمنية
امن وقضاء
2023-06-02 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عثمان في ذكرى تأسيس قوى الامن الداخلي: نأمل ان يجد المسؤولون حلولًا في الاستحقاقات الدستورية فلا تنعكس المشاكل السياسية على الأوضاع الأمنية
كتب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان افتتاحية مجلة "الأمن" التي تصدرها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في مناسبة الذكرى 162 عامًا على تأسيس المؤسسة الأمنية ، وجاء فيها:
"لا يُقاس العمر بالسنوات، ولا بتوالي الأيام فحسب تُقاس الحياة.
ما يُحسب لوطن، أو مؤسسة، أو إنسان هو ما يقدِّمه لنفسه وللآخرين من عطاء وإمكانات وخبرات، ومن حضور واثق، وموقف ثابت في وجه عاتيات الدهر وأزماته وتحدِّياته.
هكذا هي مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ولدت قبل ولادة لبنان، فرافقته في خطواته الأولى على درب التكوُّن والمأسسة، وسارت وإيَّاه جنبًا إلى جنب نحو التطوُّر والارتقاء حتى بات وطنًا متكاملًا، متنوِّعًا، محطَّ أنظار الشرق والغرب، بموقعه الجيوسياسي والاستراتيجي المهم، ومناخه الفريد، وشعبه المتنوِّع الأديان والطوائف والعادات والتقاليد، وما يكتنزه من حضارات وثقافات وعلوم.
هكذا هي في عيدها الـ 162 تثبت أن السنوات التي أمضتها ولا تزال في خدمة الوطن زادتها تجدُّدًا وخبرة، كما زادت إيمانها بالقسم الذي سارت عليه، ومن أجله ارتقى شهداؤها من ضباط ورتباء وعناصر.
فمؤسسة نذرت نفسها لحفظ أمن اللبنانيين والمقيمين والزوار لا تهرم، ولا تضعف عزيمتها وإصرارها مهما اشتدت الأزمات، وعصفت المِحن.
مؤسسة تعتبر مهامَّها واجبًا لا وظيفة لا توهنها ضائقة ماليَّة أو معيشيَّة، ولا تثنيها قلَّة الإمكانات عن الإقدام من أجل صون القانون، وحفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب والجريمة.
في عيدها، تنطلق قوى الأمن الداخلي بروح الشباب، ويحدوها أمل أن يعود لبنان إلى سابق عهده، منارة الأوطان. أمل أن يجد المسؤولون حلولًا في الاستحقاقات الدستورية فلا تنعكس المشاكل السياسية على الأوضاع الأمنية."
أخبار لبنان
امن وقضاء
تأسيس
الامن
الداخلي:
المسؤولون
حلولًا
الاستحقاقات
الدستورية
تنعكس
المشاكل
السياسية
الأوضاع
الأمنية
التالي
مصدر لفرانس برس: حزب الله يستنكر زجّ اسمه في التحقيق بشأن مقتل جندي إيرلندي في جنوب لبنان
ما بين النشرتين... هذا ما جرى مع رياض سلامة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-26
سفير جمهورية مصر العربية اجتمع مع أعضاء كتلة الاعتدال الوطني حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية
آخر الأخبار
2023-05-26
سفير جمهورية مصر العربية اجتمع مع أعضاء كتلة الاعتدال الوطني حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية
0
خبر عاجل
2023-05-30
بخاري: أشكر قيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا والمواطن السعودي المُحرّر خضع لفحوص طبية وهو بخير ونطمئن ذويه
خبر عاجل
2023-05-30
بخاري: أشكر قيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا والمواطن السعودي المُحرّر خضع لفحوص طبية وهو بخير ونطمئن ذويه
0
آخر الأخبار
2023-05-19
مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكّد الحرص على اطلاق دور عربي قيادي لحلّ الازمة السورية يعالج تبعات الازمة الانسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها ورفض التدخلات الاجنبية في سوريا
آخر الأخبار
2023-05-19
مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكّد الحرص على اطلاق دور عربي قيادي لحلّ الازمة السورية يعالج تبعات الازمة الانسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها ورفض التدخلات الاجنبية في سوريا
0
امن وقضاء
2023-05-15
الامن العام: التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية
امن وقضاء
2023-05-15
الامن العام: التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:51
مصدر لفرانس برس: حزب الله يستنكر زجّ اسمه في التحقيق بشأن مقتل جندي إيرلندي في جنوب لبنان
امن وقضاء
05:51
مصدر لفرانس برس: حزب الله يستنكر زجّ اسمه في التحقيق بشأن مقتل جندي إيرلندي في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-31
ما بين النشرتين... هذا ما جرى مع رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-31
ما بين النشرتين... هذا ما جرى مع رياض سلامة
0
امن وقضاء
2023-05-31
الـLBCI في جرد قوسايا... غارة أو إنفجار في معسكر الجبهة الشعبية؟
امن وقضاء
2023-05-31
الـLBCI في جرد قوسايا... غارة أو إنفجار في معسكر الجبهة الشعبية؟
0
امن وقضاء
2023-05-31
تاجر مخدّرات في منطقة عرمون في قبضة القوى الامنية
امن وقضاء
2023-05-31
تاجر مخدّرات في منطقة عرمون في قبضة القوى الامنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-31
المصارف تترقب كيفية بدء تطبيق التعميم ١٦٥
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-31
المصارف تترقب كيفية بدء تطبيق التعميم ١٦٥
0
خبر عاجل
2023-05-24
وزارة الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
خبر عاجل
2023-05-24
وزارة الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-31
ما الذي ينتظرنا في مهرجانات بيت الدين ٢٠٢٣؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-31
ما الذي ينتظرنا في مهرجانات بيت الدين ٢٠٢٣؟
0
آخر الأخبار
03:08
عبد الرحمن البزري للـ LBCI: تصوراتي بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات ولم يتواصل ازعور معنا كنواب صيدا ونحن نحترمه كما نحترم فرنجية ولا نقفل الحوار مع أحد
آخر الأخبار
03:08
عبد الرحمن البزري للـ LBCI: تصوراتي بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات ولم يتواصل ازعور معنا كنواب صيدا ونحن نحترمه كما نحترم فرنجية ولا نقفل الحوار مع أحد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:49
بالفيديو.. بايدن يتعثّر ويسقط أرضا خلال حفل تخرّج في أكاديمية عسكرية
أخبار دولية
13:49
بالفيديو.. بايدن يتعثّر ويسقط أرضا خلال حفل تخرّج في أكاديمية عسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كلفة اخراجات القيد بين السوق السوداء والفعلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كلفة اخراجات القيد بين السوق السوداء والفعلية
0
أخبار دولية
13:48
لقاء حواري مع شقيق شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟
أخبار دولية
13:48
لقاء حواري مع شقيق شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قطر ترفع انتاجها من الغاز...فمن هي الاسواق التي ستستفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قطر ترفع انتاجها من الغاز...فمن هي الاسواق التي ستستفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تصحّ التقديرات فتتجاوز مجموعة بريكس قريبًا دول مجموعة السبع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تصحّ التقديرات فتتجاوز مجموعة بريكس قريبًا دول مجموعة السبع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الطعن في إنتخابات الرئاسة متاح من خارج مسألة الميثاقية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الطعن في إنتخابات الرئاسة متاح من خارج مسألة الميثاقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟
0
أخبار دولية
13:36
مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة
أخبار دولية
13:36
مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة
0
أخبار دولية
13:30
يوم تاريخي في الأردن... قصة حب ملكية تتوج بزفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف
أخبار دولية
13:30
يوم تاريخي في الأردن... قصة حب ملكية تتوج بزفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
11:41
رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب
موضة وجمال
11:41
رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب
2
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟
4
خبر عاجل
12:16
إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم
خبر عاجل
12:16
إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم
5
أخبار دولية
13:36
مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة
أخبار دولية
13:36
مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة
6
حال الطقس
02:14
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار
حال الطقس
02:14
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار
7
أخبار لبنان
07:58
العراق يضاعف كمية الفيول للبنان الى 160 ألف طن شهرياً
أخبار لبنان
07:58
العراق يضاعف كمية الفيول للبنان الى 160 ألف طن شهرياً
8
أخبار لبنان
08:33
قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه
أخبار لبنان
08:33
قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More