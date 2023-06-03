قضية السفير اللبناني في فرنسا... لبنان لم يتبلغ اي شيء رسمي بشأن طلب رفع الحصانة الدبلوماسية

لا تزال قضية السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، الذي يواجه امام القضاء الفرنسي تهماً بالتحرش بسيدتين، تتفاعل.



وفي ظل ما يتردد في وسائل الإعلام عن تبلغ وزارة الخارجية اللبنانية من الجهات الفرنسية طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لمحاكمته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اللبنانية للـLBCI ، أن لبنان لم يتبلغ اي شيء رسمي في هذا الخصوص لا من الجانب الفرنسي ولا من السفيرة الفرنسية في بيروت، مشيراً الى أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام غير دقيق، حتى اللحظة.