الجميّل وقّع عريضة تشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت

وقّع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على عريضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في تفجير مرفأ بيروت، قدّمها اهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي شهداء تفجير المرفأ، وذلك خلال لقائه وفدا من الاهالي.وأكد الجميل للوفد وقوف الكتائب الدائم الى جانب اهالي الشهداء في مطلبهم المحق في كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن التفجير وسوقهم الى العدالة.وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش وكل من وليم نون، بيتر بوصعب، ايلي بو صعب، جورج حتي، رالف حتي، ريتا حتي وزينة نون .