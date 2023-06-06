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وفد وزارة الخارجية المكلّف متابعة قضية الإتهامات بحق عدوان وصل إلى باريس
امن وقضاء
2023-06-06 | 11:05
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وفد وزارة الخارجية المكلّف متابعة قضية الإتهامات بحق عدوان وصل إلى باريس
توجّه الى باريس بعد ظهر الثلثاء الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي يرافقه مدير التفتيش السفير هادي هاشم، المكلّفين متابعة قضية الإتهامات بحق السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان والشكوى المرفوعة من سيدتين تعملان في الوزارة ضده.
وسيستمع الوفد، الذي تلقّى توجيهات وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، الى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية ليُبنى على الشيء مقتضاه.
أخبار لبنان
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رامي عدوان
الخارجية
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