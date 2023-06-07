مروّج مخدّرات على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح وصولا إلى جبيل في قبضة قوى الامن

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط بعمليات الترويج في مناطق كسروان، ويدعى:



م. د. (مواليد عام 1994، سوري)

بتاريخ 19-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة جبيل أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع هيونداي "i10" لون فضي، تم ضبطها.



بتفتيشه والسيارة عثر على /42/ مظروفا شفافا بداخل كل منها كمية من المخدرات، /3/ قطع من مادة حشيشة الكيف، مبلغ مالي وهاتف خلوي عدد/2/.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن من محلة زوق مصبح وصولا إلى جبيل على متن السيارة التي أوقف على متنها.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.