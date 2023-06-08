قرار قضائي باقفال مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت بالشمع الاحمر

صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر بناء للاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو حمد يقضي باقفال مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت بالشمع الاحمر .



هذا القرار هو الثاني بعد ان سبق وصدر قرار اقفال في العام 2021 وقد تعهدت البلدية للقضاء باتخاذ التدابير والارشادات اللازمة منعا لتكرار حرق النفايات .



وقد جاء هذا القرار بعد مخالفة البلدية للتعهد الموجه من قبلها إلى القضاء وعدم التزامها الارشادات المنظمة من قبل خبير مكلف سابقا من القضاء .