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الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية
امن وقضاء
2023-06-08 | 07:55
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الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان انه "بتاريخ 7/6/2023 تقدمت السيدة فجر السعيد، عند وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول الى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبيّن ان بحقّها اجراء عدم السماح لها بالدخول".
وقال موضحًا "ان اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه، مناطة وفقا للقوانين المرعية الاجراء حصرا بالمديرية. كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالاصالة او بالوكالة، لإعادة النظر بأي اجراء يصدر عنها في حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي اجراء متخذ."
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