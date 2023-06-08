الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللواء عثمان أصدر أمرًا عامًا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ "162"

امن وقضاء
2023-06-08 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللواء عثمان أصدر أمرًا عامًا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ &quot;162&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اللواء عثمان أصدر أمرًا عامًا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ "162"

أصدر المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمرًا عامًّا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ "162"، قائلًا:" ها نحن ندخلُ في العيدِ الثاني والستّين بعدَ المئةِ لمؤسّسة قوى الأمن الداخلي، والتي ما زالت بضبّاطها وعناصرها أمل الناس وثقتهم في أن يسود الأمن ربوع الوطن كلّه.

يا أبطال قوى الأمن الداخلي،

كما تعلمون، إنّ الأمنَ معيار ثابت لاستقرار الدّولة، مهما بلغ تقدّمها وازدهار قطاعاتها، فالأمن المستتبّ يسمح لخطط التعافي والنموّ بأن تتحقّق، وفق الرؤى الموضوعة لها.

إنّ قوى الأمن الداخلي، تعي دورها جيّدًا في هذا الجانب، خصوصًا في هذا الوقت الراهن الذي يعيشه لبنان، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن إيقاف تداعيات هذه الأزمة التي ترافقها الأزمات السياسية المتلاحقة عند كلّ استحقاق.

من هنا، أتوّجه إليكم أيها الأبطال، خصوصًا في هذا الوقت الحسّاس، أن تَثبتوا على قسَمكم، وتؤكّدوا للناس أنّكم خير من يعتمدون عليه، في حفظ الأمن والنظام، انطلاقًا من الثقة التي يراهنون بها عليكم، ولا سيّما أنّهم باتوا متأكّدين أنّكم في واجهة من يتصدّون للإرهاب، ويلاحقون المطلوبين، أنتم من تواكبون أمنهم في الطرقات ليلًا نهارًا، وعيونكم ساهرة على أمنهم وأمن أولادهم أينما كانوا، وإن كنتُم من بين أكثر الفئات المتضرّرَة من الأزمة الاقتصادية، بسبب تدنّي قيمة رواتبكم، وتقليص الخدمات الاستشفائية والطبّية التي هي حقّ لكم ولعائلاتكم وأهلكم، بمقابل ازدياد المهامّ الموكلَة إليكم مع تفاقم الأزمات، ولكنّهم يدركون في صميم أنفسهم أنّكم جاهزون لكلّ تضحية في سبيلهم، كما عهدوكم، رجال بأس أشدّاء، ذوي كفاءة.

تعلّمتم من الأزمات التي يعانيها لبنان مؤخّرًا، كيف تحافظون على صبركم، وتعالجون المسائل بذكاء وحرفية، بالمهارات والقدرات التي خبرتموها في تدريباتكم، بعيدًا من الاستنسابية، وفق القوانين والأنظمة، ووفق مبادئ حقوق الإنسان، بأعلى معايير الأخلاق، لا تفرّقون بين أحد، تتعاطون مع الناس بما يستوجبه الحقّ واللياقة والتعاون، وشعاركم "معًا... نحو مجتمع أكثر أمانًا".

لا يخفى عليكم، أنّ كثيرين يحاولون التصدّي للدولة، من خلال ضرب مؤسّساتها، وفي كلّ مناسبة أذكّركم بالتحصّن بوطنيّتكم وانتمائكم، فالمتربّصون شرًّا، يُراهنون على الفوضى والإخلال بالأمن، خصوصًا في ظلّ التحدّيات الصعبة التي تنتظرنا جميعًا، وهذا ما لا مساومة عليه إطلاقًا.     

يا رفاق السلاح

إنّ الخدمة التي تقومون بها، لا يمكن الاستغناء عنها، فهي أساسية في حياة الناس، والتاريخ أثبت مدى حاجة المجتمع إليكم في جميع الأحوال، فمن دونكم كيف تستقيم الحياة الاجتماعية؟ وكيف يأمن الناس الخروج من منازلهم، وممارسة حياتهم الطبيعية؟

ابقوا العين الساهرة على وطنكم، فقوّتكم في انضباطكم ومناقبيّتكم، والتزامكم القوانين التي تحكم عملكم، كما استلهامكم من الشهداء الأبطال الذين ضحّوا بحياتهم في سبيل وطنهم ومؤسّستهم الأمّ.

ونحن، بالإضافة إلى أخذ الدروس من تاريخ هذه المؤسّسة، نعيش التفاعل اليوميّ مع الأمن، بتسطير الإنجازات الأمنية المتوالية، ككشف الشبكات الإرهابية والتجسّسية وتوقيف أفرادها، والتصدّي للجريمة السيبرانية، وملاحقة المطلوبين بجرائم التعدّي والسرقة وتوقيفهم، وتجارة المخدّرات التي تهدّد أبناءنا، وتوقيف المتورّطين فيها... وغيرها، ممّا يبعث على الاطمئنان إلى أنّ هذه المؤسّسة ما زالت قادرة على القيام بدورها في مجال الأمن، الأمر الذي يعكس مدى وعيكم، ودرجة حسّكم الوطنيّ، وغيرتكم على وطنكم وعلى الناس الذين تعدّونهم بمقام أهلكم.

قد لا يستطيع الفرد الواحد أن يُحدث تغييرًا، ولكن من المؤكّد أنّنا حين نتكاتف جميعًا، وننضبط في صفّ واحد، ونصمد في وجه الصعاب، نستطيع أن نتجاوز كلّ المحن، ونتخطّى كلّ العوائق، وندفع بمؤسّستنا نحو التطوّر، ونحو الأفضل.

عشتم عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان. ".

أخبار لبنان

امن وقضاء

عثمان

أمرًا

عامًا

لمناسبة

الأمن

الداخلي

"162"

LBCI التالي
مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان
الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-09

"الأمن أمانة".. توقيفات وضبط مخدرات في حصيلة عمل قوى الأمن الداخلي خلال أسبوع

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-02

قوى الأمن الداخلي حاضرة لحماية المواطنين... إليكم أبرز التوقيفات في "الأمن أمانة"

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-19

الأمن الداخلي يشارك في سباق السيدات "طريقك قرارك"

LBCI
صحف اليوم
00:46

مصادر نواب التغيير لـ "اللواء": لا قرار قبل نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:27

تدابير أمنية في عكار لضبط المخالفات وتوقيف مطلوبين

LBCI
امن وقضاء
08:48

مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان

LBCI
امن وقضاء
07:55

الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية

LBCI
امن وقضاء
07:52

قرار قضائي باقفال مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت بالشمع الاحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-06-05

في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-01

كنعان: ان شاء الله يكون مشروع قانون الصندوق السيادي على جدول أعمال اللجنة المالية خلال أيام

LBCI
أخبار دولية
09:20

شولتس: إيطاليا "ينبغي ألا تترك وحيدة" في مسألة الهجرة

LBCI
فنّ
2023-06-05

بدء العدّ العكسي لزفاف ماريتا الحلاني.. ووالدتها كوليت تسترجع أجمل الذكريات (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
07:33

طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"

LBCI
أمن وقضاء
07:31

الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان

LBCI
أخبار لبنان
05:33

رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل

LBCI
أخبار لبنان
16:00

أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
02:51

جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار لبنان
09:54

وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…

LBCI
امن وقضاء
08:48

مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:10

مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More