مولوي يلتقي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت وعرضٌ لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين

عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، مع القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، للأوضاع العامة وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.



وحضر اللقاء المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.