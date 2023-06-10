تعميم صورة مطلوبة سرقت مبلغاً مالياً ومجوهرات من منزل مخدوميها

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المطلوبة ج. ك. (من مواليد عام 1999، سيراليونيّة الجنسيّة) لإقدامها على سرقة مبلغ مالي ومجوهرات من المنزل التي كانت تعمل فيه في بلدة دير قانون رأس العين - صور، والفرار إلى جهةٍ مجهولة.



وطلبت القوى الامنية من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القليلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 395889-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.