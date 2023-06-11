الجيش: طيران ليلي فوق القواعد الجوية من12 وحتى 15 الحالي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، اعتبارًا من 12 /6 /2023 ولغاية 15 /6 /2023 ما بين الساعة 20.20 والساعة 00.30، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، والقليعات".