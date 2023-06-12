الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)

امن وقضاء
2023-06-12 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)
اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بثلاثة شبّان على متن سيّارة نوع "مرسيدس"، متّجهين بقاعاً، وهم كلٌّ من:
- إ. ح.  (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)
- ع. ب. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني)
- خ. ح. (من مواليد عام 2001، لبناني).

وبتفتيشهم، ضُبِطَ داخل السّيّارة كميّة من المخدّرات وأدوية مخدّرة، من أنواع مختلفة.

وتم تسليم الشبّان مع المضبوطات والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

ضهر البيدر

البقاع

مخدرات

القوى الامنية

LBCI التالي
توقيف أشخاص في بلدتي داريا –كسروان وشما - المتن لتورطهم في عمليات سرقة
الجيش: طيران ليلي فوق القواعد الجوية من12 وحتى 15 الحالي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-25

ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت بهدف ترويجها... فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-04

الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-01

تفكيك شبكة تهريب وترويج مخدرات في البقاع... وضبط حوالي ٣٠ ألف حبة كبتاغون! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-03-20

سرق سيارة وتوجّه بها نحو البقاع فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
12:55

توقيف أشخاص في بلدتي داريا –كسروان وشما - المتن لتورطهم في عمليات سرقة

LBCI
امن وقضاء
17:14

الجيش: طيران ليلي فوق القواعد الجوية من12 وحتى 15 الحالي

LBCI
امن وقضاء
2023-06-11

قوى الامن عممت صورة مفقود غادر منزله في غزير أمس ولم يعد

LBCI
امن وقضاء
2023-06-10

تدابير سير يوم غدٍ الأحد في بيروت تزامنا مع سباق نصف ماراتون قوى الأمن الداخلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟

LBCI
فنّ
05:10

حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صقال ينقل عن اللواء بيسري سبب منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-07

كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

LBCI
أخبار دولية
09:31

بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

LBCI
أخبار دولية
08:09

في يومه الثاني.. منتدى الحوار الصيني العربي يواصل أعماله

LBCI
أخبار لبنان
08:05

مفتي بعلبك - الهرمل عرض موضوع النزوح السوري

LBCI
أخبار لبنان
07:59

كركي عرض للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:53

بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء

LBCI
خبر عاجل
01:56

جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات

LBCI
فنّ
05:10

حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام

LBCI
صحف اليوم
00:15

معلومات لـ"نداء الوطن": تيمور جنبلاط سيزور بري للتشاور وباسيل نجح بإقناع معظم نواب "التيار" بالتصويت لأزعور

LBCI
أخبار لبنان
08:31

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام

LBCI
أخبار دولية
09:31

بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

LBCI
فنّ
05:16

بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 12-06-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More