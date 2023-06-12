القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)

اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بثلاثة شبّان على متن سيّارة نوع "مرسيدس"، متّجهين بقاعاً، وهم كلٌّ من:

- إ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)

- ع. ب. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني)

- خ. ح. (من مواليد عام 2001، لبناني).



وبتفتيشهم، ضُبِطَ داخل السّيّارة كميّة من المخدّرات وأدوية مخدّرة، من أنواع مختلفة.



وتم تسليم الشبّان مع المضبوطات والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.